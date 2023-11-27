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Бельгия заявила об отсутствии финального решения о поддержке приема Украины в ЕС

Глава МИД Бельгии Лябиб заявила о непринятом решении по Украине в ЕС

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Virginia Mayo/AP

Официальный представитель МИД Бельгии Аджа Лябиб поделилась информацией о том, что королевство пока не приняло окончательного решения относительно поддержки рекомендации Европейской комиссии (ЕК) о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Эту информацию сообщает газета Soir.

Она отметила, что это решение еще не принято и подчеркнула необходимость достижения общего европейского консенсуса, который предполагает единогласное согласие всех стран-членов ЕС на рекомендацию ЕК.

Дипломат также добавила, что в контексте принятия новых членов в Европейский союз необходимо провести реструктуризацию самой организации, включая реформирование ее институтов.

Накануне посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что считает реалистичной цель Украины стать членом ЕС до конца этого десятилетия, но добавила, что простым это решение не будет. Матернова уточнила, что есть два важных элемента — Украина должна выполнить все требования, а для этого ей необходимо выполнить много технической работы, также нужны институционные урегулирования со стороны ЕС, чтобы принять новых членов.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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