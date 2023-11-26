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Министр обороны Украины обсудил с шефом Пентагона усиление ВСУ

Глава МО Украины Умеров обсудил с шефом Пентагона Остином усиление ВСУ

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Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил дальнейшие шаги по укреплению возможностей вооруженных сил страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Умеров подчеркнул, что звонок состоялся в рамках еженедельных переговоров с американским коллегой.

«Мы обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска», — сообщил глава военного ведомства Украины.

Ранее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине.

До этого Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, сколько Запад будет накачивать страну оружием.

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