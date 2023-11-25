Бывший премьер Украины рассказал, сколько Запад будет накачивать страну оружием

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад продолжит накачивать его страну оружием, пока Россия «не даст по зубам». Cоответсвующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Медиапортал Visual Capitalist ранее писал, что с начала специальной военной операции Украина получила от западных стран помощи на $233 млрд.

По словам экс-премьера, эти деньги «ушли только на одно, на подготовку к войне с Россией». Он обратил внимание, что США и другие государства Запада оперировали гигантскими суммами.

«Они, может быть, и уменьшат эти суммы, но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения. Это абсолютно очевидно», — сказал Азаров.

По его мнению, сейчас политика Российской Федерации с точки зрения укрепления ее вооруженных сил, мер по укреплению экономического состояния, рано или поздно даст свои результаты.

Бывший премьер также заявил, что если руководство Украины согласится пойти на перемирие, это не изменит линию на противостояние с Россией, а период прекращения огня будет использован, чтобы «дать передышку» военным, осуществить мобилизацию, предоставить возможность своим предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) «произвести столько необходимого вооружения, сколько нужно».

«Основная и главная задача должна быть в смене режима на Украине, приходе к власти нормальных политических сил, которые откажутся от той роли, которую американцы выделили Украине: быть марионеткой в реализации этих замыслов», — добавил Азаров.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что без военной помощи США Украина продержится от силы неделю. Он назвал бюджет Украины на сегодняшний день сбалансированным, а экономические показатели выровненными. Но таких результатов удалось добиться благодаря ежемесячным многомиллиардным вливаниям. По данным российского лидера, Киев каждый месяц получает примерно $4-5 млрд по разным каналам: кредитам и грантам, например.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.