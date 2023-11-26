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Российское посольство раскритиковало США за сравнение «голодомора» с СВО

Посольство РФ: сравнение «голодомора» с СВО — попытка демонизировать Россию

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Carolyn Kaster/AP

Посольство РФ в США резко раскритиковало американские власти за попытки провести параллели между «голодомором» и военной спецоперацией России на Украине. Соответствующее сообщение дипломатическое ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«В очередной раз Соединенными Штатами раскручивается лживый тезис о том, что советское руководство якобы преднамеренно и целенаправленно «заморило голодом» миллионы украинцев. <...> Еще более нелепыми выглядят попытки администрации связать события первой половины ХХ века со специальной военной операцией. Мы рассматриваем это как не что иное, как новую попытку демонизировать Россию», — написали представители посольства.

Дипломаты напомнили, что масштабная нехватка пищи, вызванная в том числе неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х. В посольстве назвали эти события общей трагедией для многих этносов Советского Союза, включая русских, украинцев и другие народы.

Посольство отметило, что обвинения в адрес России выглядят особенно нелепо на фоне действий стран Запада, компании из которых в данный момент скупают задешево и вывозят украинское зерно, зарабатывая на этом огромные деньги.

Так российские дипломаты прокомментировали вчерашнее заявление американского президента Джо Байдена, который назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с текущими событиями в стране.

Ранее в МИД РФ прокомментировали признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев.

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