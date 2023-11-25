В России посчитали блефом угрозы Украины в адрес Крымского моста

Угрозы украинских властей подорвать Крымский мост являются блефом и сказками. Такое заявление сделал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов, сообщила газета «Известия».

По словам эксперта, Киев стремится нанести удары по российским объектам, чтобы продемонстрировать зарубежным партнерам успехи армии страны. Более того, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) хочет доказать свою грамотность при ведении боевых действий.

Однако, как сказал Кнутов, западные политики мало верят в обещания украинских властей. При этом на территории самой Украины мнения граждан разделились, следует из заявления эксперта.

«Этот блеф на сегодняшний день пока может обмануть население Украины и часть украинских военнослужащих на линии огня. Основная часть украинцев не верит в эти сказки», — подчеркнул директор Музея войск ПВО.

В ноябре глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил полностью уничтожить Крымский мост и заявил, что российская переправа «обречена». Также он добавил, что мост уже дважды подвергался атакам со стороны украинских войск: в октябре 2022 года и в июле 2023 года.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали угрозы украинской стороны в адрес Крымского моста.