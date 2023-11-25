Вина в срыве российско-украинских переговоров весной прошлого года лежит не только на бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, но и на США. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Таким образом сенатор прокомментировал слова главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Тот заявил, что в 2022 году Джонсон отговорил Украину подписывать мирный договор с Россией.

По мнению Климова, в данной ситуации нельзя забывать, что британцы действуют в очень тесной взаимосвязи с США, и что они ни не просто действуют сообща, а распределяют роли между собой.

Сенатор добавил, что в прошлом году Соединенным Штатам было выгоднее поступить так, чтобы запрет украинской стороне на ведение переговоров с российскими властями исходили именно от Британии.

«Таким образом американцы вроде бы оказались ни при чем и продолжали клеймить нас за все подряд», — добавил Климов.

О вмешательстве Великобритании также заявили в Турции. Аналитик Энгин Озер утверждает, что Лондон рассчитывает, что конфликт на Украине затянется, чтобы Россия зациклила свое внимание на этом направлении, поскольку у Лондона есть большие планы по Центральной Азии.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.