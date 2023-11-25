Власти Украины ищут пути отхода, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал недавнее признание представителя Киева, что экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил украинцев завершить конфликт с РФ весной 2022 года.

«Очевидно, что неонацистский режим ищет пути отхода. Еще не поздно вернуться на переговорный путь», — сказал Слуцкий.

По словам лидера ЛДПР, российская сторона не раз заявляла, что готова к переговорам. Правда, уже при других условиях, поскольку нужно учитывать новые территориальные реалии.

Слуцкий напомнил, что весной 2022 года мирный договор с Украиной действительно был фактически подготовлен. Оставалось только его парафировать и подписать.

«Киевский режим и его западные кукловоды в ответ — и это мы сегодня понимаем все более отчетливо — устроили провокацию в Буче и заявили, что будут воевать с целью победить Россию на поле боя», — добавил депутат.

До этого глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Борис Джонсон, будучи еще премьером Британии, весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией и предложил «просто воевать». Политик при этом утверждает, что и сама Украина не согласилась на прекращение огня, так как это «противоречило ее Конституции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны три победы.