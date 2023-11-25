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В Совфеде назвали причину отказа Украины от перемирия с Россией

Сенатор Цеков: Киев отказался от перемирия с Москвой из-за нехватки опыта

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Киев отказался заключать перемирие с Москвой во время переговоров весной 2022 года, так как в тот момент у власти в стране оказались неопытные люди. Об этом заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии. Украинский законодатель рассказал, что без внешнего воздействия боевые действия на территории страны могли завершиться еще в прошлом году.

«Понимаете, люди у власти на Украине были совершенно случайные — они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера», — пояснил Цеков.

Он не исключил, что сейчас многие украинские чиновники жалеют об отказе от переговоров с РФ. Как сказал сенатор, о неспособности Украины одержать победу стало известно еще в 2022 году.

Тем не менее данный факт был понятен только людям, глубоко разбирающимся в глобальных политических процессах. При этом в украинском руководстве оказались «самые примитивные личности», которые всерьез рассчитывали одержать верх в противостоянии с Москвой, резюмировал парламентарий.

24 ноября Давид Арахамия в интервью для украинского издания «Страна.ua» рассказал, что весной прошлого года в переговоры между Киевом и Москвой вмешался действующий на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. Глава правительства рекомендовал Киеву не подписывать никаких соглашений с Москвой, из-за чего украинские власти отказались признавать нейтральный статус страны в обмен на завершение российской спецоперации.

Ранее в США заявили об отсутствии на Украине грамотного военного руководства.

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