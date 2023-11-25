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Бизнесмен Дотком заявил о превращении Евросоюза в инструмент США против БРИКС

Бизнесмен Дотком: в Евросоюзе осознали, что стали инструментом США против БРИКС

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Virginia Mayo/AP

Жители стран Европейского союза (ЕС) начали осознавать, что стали инструментом в руках американских властей. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего сервера для хранения и обмена данными Megaupload Ким Дотком.

«Прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев», — указал предприниматель.

Он добавил, что теперь данный факт начали осознавать сами граждане стран региона. При этом, по мнению Доткома, именно с этим связано активное распространение «пророссийских нарративов» в государствах Евросоюза.

24 ноября украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на нидерландского журналиста Герта Хана сообщило о возможном формировании пророссийской коалиции на территории Европейского союза. В материале было указано, что речь идет о сотрудничестве венгерского премьер-министра Виктора Орбана, главы правительства Словакии Роберта Фицо и кандидата на пост председателя кабинета министров Нидерландов Герта Вилдерса.

По данным издания, подобное взаимодействие может повлиять на разработку новых санкций стран региона против Москвы. В частности, Герт Вилдерс публично выступил против русофобии в государстве и указал на негативное влияние рестрикций на экономику королевства.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, сколько денег потеряли европейские бизнесмены из-за антироссийских санкций.

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