Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале обвинения в адрес России о дискредитации Украины и США в информационном пространстве. Парламентарий усомнился в том, что в наши дни требуется «разгонять» информацию против Киева и Вашингтона.

Пушков считает, что Украина ставит перед собой неадекватные военные и политические цели. Кроме того, страна не способна выжить без огромных финансовых вливаний извне.

«И считает, что весь мир ей должен. И это утомляет, и полмира это ощущает», — написал сенатор.

В свою очередь, авторитет и образ США разбомблены в секторе Газа, что тоже понимает весь мир, добавил парламентарий. В связи с этим, по его словам, никакого дополнительного толчка от России здесь не требуется.

«О политике США достаточно говорить правду. Она говорит сама за себя», — заключил Пушков.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров усомнился в том, что США и ЕС устали от военной поддержки Киева. По его словам, усталость — эмоциональный термин, который не отражает реального положения вещей, поскольку линия на поддержку Украины будет сохранена, пока Джо Байден остается президентом Штатов.

Ранее на Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией.