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В Китае назначили нового главу Государственного валютного управления

В КНР назначили Чжу Хуэсиня главой Государственного валютного управления

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Tyrone Siu/Reuters

Власти Китая назначили главой Государственного валютного управления Чжу Хэсиня, который заменил на этом посту Пан Гуншэна. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что в этом году Государственное валютное управление столкнулось с трудностями, поскольку стоимость юаня падала на фоне разрыва в ставках между США и Китаем. В ведении управления находятся золотовалютные резервы в объеме $3,1 трлн, структура участвует в регулировании обменного курса.

Чжу Хэсинь работал в банковской отрасли больше 20 лет. До этого он занимал посты вице-губернатора провинции Сычуань и заместителя главы Народного банка Китая. С 2020 года был председателем Citic Group Corp., которая подконтрольна Госсовету КНР.

В июле Коммунистическая партия КНР приняла решение о назначении на должность партсекретаря Народного банка Китая Пан Гуншена.

24 ноября председатель КНР Си Цзиньпин совершил свой первый визит в Народный банк Китая с момента вступления в должность главы государства.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва неуклонно углубляют политическое взаимодоверие.

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