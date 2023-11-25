В Канаде заявили о волнении и одиночестве Зеленского

Обозреватель газеты Globe and Mail Конрад Якабушки заявил, что усталость Запада от конфликта на Украине заставляет украинского президента Владимира Зеленского нервничать.

Автор издания указал, что многие западные чиновники в частном порядке признают, что украинский лидер «явно волнуется». В статье отмечается, что Зеленский обеспокоен своим положением из-за ситуации на международной арене: палестино-израильский конфликт, отвлекающий внимание от Украины, усталость Запада от конфликта в Восточной Европе, снижающаяся поддержка киевских властей со стороны Вашингтона.

«Сейчас, когда признаки тупиковой ситуации (для Украины. — «Газета.Ru») становится все труднее игнорировать, а обратный отсчет до президентских выборов в США уже идет, Зеленский выглядит очень одиноким», — заявил журналист.

До этого журналист британской газеты Guardian Шон Уокер в статье для издания заявил о глобальном унынии и угасании оптимизма на Украине.

Издание Business Insider также писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине и его план воплощается в жизнь.

Ранее в Польше заявили об инициативе России в конфликте на Украине.