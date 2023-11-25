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В Испании ответили на обвинения Израиля в адрес премьера Санчеса

В МИД Испании назвали обвинения Израиля в адрес премьера Санчеса беспочвенными

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Sven Hoppe/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что обвинения властей Израиля в адрес главы правительства страны являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом сообщает ТАСС.

Так дипломат ответил на решение МИД Израиля вызвать послов Испании и Бельгии после слов Санчеса, которые якобы «создают попутный ветер терроризму».

«Обвинения правительства Израиля в адрес председателя правительства (Испании. — «Газета.Ru») и премьер-министра Бельгии абсолютно ложны и неприемлемы. Мы категорически отвергаем их от лица министерства иностранных дел», — заявил Альбарес.

Он также отметил, что израильские власти получат «своевременный ответ» на свои обвинения.

Ранее Альбарес заявлял, что власти Испании считают, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть разрешен созданием и признанием независимого палестинского государства. Он добавил, что существование палестинского государства «станет лучшей гарантией мира» в регионе. Альбарес подчеркнул, что Испания готова провести мирную конференцию на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС.

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