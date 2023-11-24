В Британии не могут рекомендовать Украине, когда проводить выборы

Официальный представитель премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что правительство страны не может рекомендовать Украине, когда там стоит проводить выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не хотим делать заявления относительно времени проведения выборов в другой стране. Мы регулярно общаемся с украинскими партнерами, обсуждаем с ними пути укрепления демократии. Боюсь, что больше нам нечего сказать», — заявил представитель Сунака.

Он также отметил, что Британия является ведущим партнером Украины, отметив, что страна выделила порядка пяти миллиардов фунтов стерлингов. Также в стране были обучены свыше 30 тысяч украинских военных.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью украинской газете «Страна.ua» заявил, что в 2024 году никаких выборов на Украине проводиться не будет.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет Bloomberg, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Владимиру Зеленскому придется пойти на переговоры с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам напомнили о мобилизации.