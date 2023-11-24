Гуманитарная пауза позволила ООН нарастить помощь населению сектора Газа. Сотни тысяч людей в анклаве получили продовольствие, воду и медикаменты. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

«Во время гуманитарной паузы, которая действует с утра, ООН смогла нарастить поставки гуманитарной помощи в Газу», — заявили в УКГВ.

Там также отметили, что в состав самого крупного с начала эскалации, 7 октября, гуманитарного конвоя вошло 137 грузовых автомобилей. Они были разгружены в расположенном в пункте Ближневосточного агентства ООН в Газе для помощи беженцам.

24 ноября агентство Associated Press сообщало, что северная сторона сектора Газа и одноименный город, вероятно, станут непригодны для жизни по итогам израильской кампании против ХАМАС. Как заявил агентству политолог из университета «Аль-Азхар» в Газе Мхаймер Абусад, Газа уже стала одним большим «городом-призраком», поэтому палестинцам фактически некуда возвращаться.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.