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В ЕС избегают аргументов, которые могут стать предлогом отхода от поддержки Киева

Мишель: в ЕС стараются избегать «предлогов» для отказа от поддержки Украины

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Канада заявил, что в ЕС стараются не использовать аргументы, которые могут стать предлогом отказа от поддержки Украины, передает РИА Новости.

«В ЕС намерены поддерживать Украину и не использовать аргументы, которые могут послужить предлогом отхода от поддержки Украины», — сказал Мишель, отвечая на просьбу прокомментировать позицию Канады о нежелании развивать свободный торговый обмен с Украиной из-за ряда противоречий.

По его словам, европейские страны «уже мобилизовали 83 миллиарда поддержки и будут продолжать».

24 ноября сообщалось, что Дания выделит Украине дополнительные $4 млрд в рамках оборонной поддержки. В этот день Канада также объявила, что передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок и 9 млн патронов.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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