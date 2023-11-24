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Пашинян считает Россию дружественной страной

Пашинян заявил, что Армения считает Россию дружественной страной

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Shutterstock

Армения считала и считает Россию дружественной страной. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан, передает РИА Новости.

«Мы считали и считаем Россию дружественной страной», — цитирует его агентство.

По словам Пашиняна, есть вопросы, которые нужно решать, и Ереван руководствуется этой логикой.

Он подчеркнул, что Армения будет делать все для построения отношений с Россией на взаимном уважении интересов, суверенитета и независимости.

23 ноября генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что речи о выходе Армении из организации на данный момент не идет.

До этого спикер парламента Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в заседании ОДКБ. Он заявил, что организация не выполняет своих обязательств перед его страной, но призвал не считать, что действия Еревана говорят о «замораживании отношений» с партнерами.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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