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В России и странах СНГ обеспокоились из-за потока афганских наркотиков

Делегации России и стран СНГ назвали угрозой поток наркотиков из Афганистана

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Ronald Zak/AP

Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан совместно выразили обеспокоенность из-за угрозы, которую представляет оборот наркотических веществ из Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении делегаций стран при ОБСЕ, опубликованном на сайте МИД РФ.

«[Выражаем] обеспокоенность в отношении вызовов, связанных с незаконным оборотом опиатов и метамфетамина из Афганистана, а также кокаина, каннабиса, синтетических наркотиков», — говорится в сообщении.

В документе от представителей России и стран СНГ также указали на угрозу поставок из ближневосточной страны новых психоактивных веществ и химических прекурсоров во всей зоне ответственности ОБСЕ и за ее пределами.

Представители государств при ОБСЕ признали необходимость укрепления сотрудничества между странами для решения проблемы незаконного оборота наркотиков.

«Подтверждаем нашу общую приверженность эффективной борьбе с мировой проблемой наркотиков, требующей согласованных и последовательных действий на национальном и международном уровнях», — указано в документе.

23 ноября МИД России призвал ОБСЕ обеспечить участие главы ведомства Сергея Лаврова в саммите в столице Северной Македонии, городе Скопье.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ингушетии подбросили наркотики в автомобиль россиянина.

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