Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь «победой» Киева. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что только так можно выйти из украинского кризиса.

«Единственный способ достичь прочного и справедливого мира — это помочь Украине победить как можно скорее, восстановить свою полную территориальную целостность, служить международному правосудию и восстановиться сильнее», — написала Шимоните.

24 ноября премьер Литвы приехала с визитом в Киев. В ходе посещения столицы Украины Шимоните, в частности, возложила цветы у памятника украинским солдатам. Она отметила, что армия Украины якобы сражается за всех европейцев в конфликте с Россией.

До этого Литва поставила на Украину партию военных грузов, в которую вошли 3 млн патронов к стрелковому оружию и зимнее снаряжение.

Ранее сообщалось, что США и Германия хотят заставить Украину пойти на переговоры с Россией.