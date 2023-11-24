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В Литве рассказали, как достичь прочного мира на Украине

Премьер Литвы Шимоните призвала помочь Украине для достижения мира

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно лишь «победой» Киева. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что только так можно выйти из украинского кризиса.

«Единственный способ достичь прочного и справедливого мира — это помочь Украине победить как можно скорее, восстановить свою полную территориальную целостность, служить международному правосудию и восстановиться сильнее», — написала Шимоните.

24 ноября премьер Литвы приехала с визитом в Киев. В ходе посещения столицы Украины Шимоните, в частности, возложила цветы у памятника украинским солдатам. Она отметила, что армия Украины якобы сражается за всех европейцев в конфликте с Россией.

До этого Литва поставила на Украину партию военных грузов, в которую вошли 3 млн патронов к стрелковому оружию и зимнее снаряжение.

Ранее сообщалось, что США и Германия хотят заставить Украину пойти на переговоры с Россией.

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