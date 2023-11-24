В ХАМАС попросили РФ, Китай и другие страны продолжать дипломатические усилия

Глава политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания попросил Россию, Китай, а также арабские и исламские страны продолжать дипломатические усилия для оказания помощи палестинскому народу. Об этом он заявил в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

«Мы подчеркиваем важность продолжения [дипломатических] усилий со стороны арабских и исламских, а также дружественных стран, особенно — России и Китая, чтобы наш народ смог реализовать свое стремление к свободе и независимости», — заявил Хания.

До этого глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал перемирие с Израилем политической победой.

24 ноября телеканал Al Jazeera заявлял, что Катар сыграл решающую роль в перемирии Израиля и ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.