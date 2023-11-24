На Украине экс-главу Фонда госимущества обвинили в отмывании денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБО) завело дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его, в частности, подозревают в отмывании более 10 миллиардов гривен ($277,3 млн). Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«НАБУ объявило новое подозрение экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Теперь его и других фигурантов дела подозревают еще и в отмывании более 10 миллиардов гривен преступных доходов. Дело касается коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Сенниченко обвиняют в создании преступной организации, получавшей незаконные доходы от двух крупных промышленных госпредприятий. Речь об Одесском припортовом заводе и Объединенной горно-химической компании. Экс-чиновник объявлен в розыск.

В октябре был объявлен в розыск по уголовному делу экс-мэр Одессы Алексей Костусев. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением и присвоении имущества.

До того суд на Украине отправил под домашний арест подозреваемого в хищении экс-депутата.

Ранее на Украине обвиняемого в коррупции депутата исключили из партии «Слуга Народа».