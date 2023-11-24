В Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию

На въезде в Мурманск и внутри Мурманской области будут установлены специальные блокпосты из-за наплыва беженцев в Финляндию. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал губернатор российского региона Андрей Чибис.

Ранее издание сообщало, что за последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, преимущественно из арабских стран.

По словам Чибиса, мигранты продолжали активно прибывать в Мурманск, в связи с этим были приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Губернатор подчеркнул, что внутри Мурманской области для ограничения перемещения нелегальных мигрантов уже заработал контрольно-пропускной пункт (КПП).

Чибис добавил, что необходимость в открытии КПП появилась после того, как Финляндия заявила о закрытии очередного пункта. Оставался открытым только один КПП, где расположены стратегические объекты.

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус».

В дальнейшем СМИ сообщили, что беженцы из африканских и арабских стран, не успевшие попросить убежище в Финляндии до закрытия КПП на финско-российской границе, ищут обходные пути. В первый день, когда КПП были закрыты, финские пограничные наряды задержали нескольких мигрантов, рискнувших обойти погранпункты.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.