ЮАР требует признать Израиль государством апартеида

Власти ЮАР собираются поддержать палестинский иск в Международный суд ООН против еврейского государства, заявила глава МИД республики Наледи Пандор, передает News24. По ее словам, речь идет о разбирательстве, целью которого является признание Израиля государством апартеида.

«ЮАР и Палестина в настоящее время работают над формулированием практических стратегий, направленных на то, чтобы обратиться с палестинским иском в Международный уголовный суд и Международный суд ООН... с целью «объявить Израиль государством апартеида», — цитирует портал слова Пандор.

Как отмечает News24, глава МИД ЮАР рассказала об этом во время заседания парламента, отвечая на вопросы депутатов. Министр подчеркнула, что Южная Африка напрямую обратится в Международный Суд с просьбой дать консультативное заключение о правовых последствиях, возникающих в результате продолжающегося нарушения Израилем прав палестинского народа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее ХАМАС обвинили в ведении психологической войны против Израиля.