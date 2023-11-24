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Российских депутатов заинтересовал китайский закон о борьбе со шпионажем

Депутат Пискарев: китайский закон о борьбе со шпионажем вызвал интерес в Госдуме

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Делегация Госдумы России, которая посетила Китай 21-23 ноября с официальным визитом, обменялась законодательными практиками с китайскими коллегами. Об этом в интервью с «Парламентской газетой» рассказал один из участников поездки, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, участников поездки заинтересовали некоторые китайские законы, в том числе, закон о борьбе со шпионажем, законы о пограничном карантинном контроле, патриотическом воспитании и другие.

«Ранее мы передавали китайской стороне российские законы о противодействии коррупции, борьбе с терроризмом. <...> Это не значит, что мы собираемся во всем копировать наших коллег. Практика девяностых годов показала, что прямое копирование всего, что хорошо работает где-то за рубежом, далеко не всегда приводит к позитивному результату. Но изучение опыта зарубежных парламентариев позволяет держать руку на пульсе и лучше понимать, как развивается общество у наших соседей», — отметил Пискарев.

Депутат также подчеркнул, что задача парламентов двух стран заключается в законодательном закреплении всех решений, которые были достигнуты главами государств. Он добавил, что обмен законодательными практиками и изучение опыта других стран является важным аспектом работы парламентариев.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин до этого рассказал о важности для России обмена опытом и практиками в образовании с Китаем. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что рост качества образования — одна из ключевых причин последующих высоких темпов роста экономики, поскольку способствует созданию технологий с инновациями.

Ранее Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

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