Названа дата выхода нового учебника истории для вузов

Ректор МГИМО (Московского государственного института международных отношений) Анатолий Торкунов анонсировал выпуск нового учебника истории для вузов до конца 2023-2024 учебного года. Его словам приводит ТАСС.

«В принципе имеется в виду, что до конца учебного года появится учебник», — рассказал Торкунов.

Ранее ставший редактором нового цикла школьных учебников по истории России Торкунов сообщил, что в нем будет «скорректирован» один абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы.

Ректор МГИМО отметил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался», как в царское время, так и в современности. По слова Торкунова, это естественный процесс.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.