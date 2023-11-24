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Азаров: США изначально не верили в победу Киева

Экс-премьер Украины Азаров: США изначально знали о поражении Киева

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикации западных СМИ, из которых следует, что США в начале конфликта искренне рассчитывали на победу Украины. По мнению политика, такого быть не могло.

«Мне много приходилось работать с американцами, встречаться с ними на разных уровнях. И я среди них дураков вообще-то не заметил. Есть там люди средних способностей. Но вот с дураками я не пересекался. Поэтому я думаю, что в реальности у США с самого начала не было никаких сомнений: ни о каком поражении России в этом конфликте и речи быть не может», — подчеркнул Азаров.

По его словам, Вашингтон делал все, чтобы нанести максимальный урон России и затянуть противостояние на как можно более долгий срок, но на победу Киева никто не надеялся.

До этого Азаров отмечал, что украинского лидера Владимира Зеленского свергнут, как только западные кураторы дадут отмашку. По мнению экс-премьера Украины, никто в окружении нынешнего главы государства не вступится за него.

Накануне отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Зеленский не способен должным образом управлять страной. По мнению военачальника, украинский президент не исполняет свои обязанности, а играет их.

Ранее в Италии заявили, что переговоры были единственным способом спасти Украину.

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