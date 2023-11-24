ФОМ назвал процент доверяющих Путину россиян

76% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Отмечается, что 78% респондентов одобряют его работу. При этом 14% участников опроса не доверяют Путину. Еще 10% не одобряют деятельность президента на его посту.

При этом 52% россиян положительно оценивают работу правительства РФ. Еще 28% респондентов отрицательно оценили работу российского правительства.

До этого Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.

По его словам, российским избирательным комиссиям удалось существенно повысить уровень доверия населения к выборам благодаря применению современных стандартов их проведения. И результаты социологических исследований подтверждают это.

Политолог Евгений Минченко называл положительные изменения в избирательной системе России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».