ФОМ назвал процент доверяющих Путину россиян

76% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Отмечается, что 78% респондентов одобряют его работу. При этом 14% участников опроса не доверяют Путину. Еще 10% не одобряют деятельность президента на его посту.
При этом 52% россиян положительно оценивают работу правительства РФ. Еще 28% респондентов отрицательно оценили работу российского правительства.
До этого Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.
По его словам, российским избирательным комиссиям удалось существенно повысить уровень доверия населения к выборам благодаря применению современных стандартов их проведения. И результаты социологических исследований подтверждают это.
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