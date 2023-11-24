Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией

В парламенте Армении обвинили власти в обострении отношений с Россией

close
100%
Shutterstock

Власти Армении постоянно создают проблемы в отношениях с Россией, считает секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, передает «Sputnik.Армения». По его словам, в разногласиях между странами нет ничего необычного, но разрывать связи с Москвой нельзя.

«Сложность ситуации в том, что власти Армении всячески обостряют отношения, ведут к конфликту и пытаются довести до той точки, дальше которой уже вернуться в нормальное русло станет невозможно», — отметил Абрамян.

Он добавил, что верит в возможность налаживания отношений Армении с Россией, но вряд ли это произойдет при нынешней власти. Абрамян подчеркнул, что команда армянского премьер-министра Никола Пашиняна изначально взяла курс на ухудшение связей с Москвой.

»[У властей Армении] нет ни желания, ни воли для этого. Тем более, что в идейном плане власти Армении находятся в совершенно ином русле», — заключил оппозиционный депутат.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за отказа Армении участвовать в саммите ОДКБ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий