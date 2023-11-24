В Армении оценили шансы на налаживание отношений с Россией

Власти Армении постоянно создают проблемы в отношениях с Россией, считает секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, передает «Sputnik.Армения». По его словам, в разногласиях между странами нет ничего необычного, но разрывать связи с Москвой нельзя.

«Сложность ситуации в том, что власти Армении всячески обостряют отношения, ведут к конфликту и пытаются довести до той точки, дальше которой уже вернуться в нормальное русло станет невозможно», — отметил Абрамян.

Он добавил, что верит в возможность налаживания отношений Армении с Россией, но вряд ли это произойдет при нынешней власти. Абрамян подчеркнул, что команда армянского премьер-министра Никола Пашиняна изначально взяла курс на ухудшение связей с Москвой.

»[У властей Армении] нет ни желания, ни воли для этого. Тем более, что в идейном плане власти Армении находятся в совершенно ином русле», — заключил оппозиционный депутат.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за отказа Армении участвовать в саммите ОДКБ.