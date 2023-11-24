ХАМАС обвинили в ведении психологической войны против Израиля

Сделка ХАМАС и Израиля по временному прекращению боевых действий играет против еврейского государства, считает экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill. По его словам, это отвлекает страну от миссии по уничтожению палестинской группировки.

«ХАМАС ведет психологическую войну против народа Израиля, а также народа США. Они пытаются отвлечь Израиль от его стратегической миссии по ликвидации ХАМАСА и пытаются сосредоточиться на вопросе о заложниках [и] вопросе о состоянии гражданского населения в Газе», — пояснил Болтон.

Он добавил, что палестинская группировка постарается превратить временное перемирие в постоянное. Болтон подчеркнул, что ХАМАС желает подорвать моральных дух и решимость израильской армии.

«Не думаю, что они добьются этого сразу. Но они пытаются переложить ответственность на израильские силы <...> если это создаст прецедент, который подорвет решимость Израиля достичь того, на что они имеют законное право — ликвидации ХАМАС как угрозы, — это будет огромной победой террористов», — заключил экс-советник президента США.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в Европе выступили за скорейшее создание независимой Палестины.