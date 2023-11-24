Распад Украины как государства начался в 2013 году, с событий на Майдане, это было плавное и запланированное уничтожение страны со стороны Запада. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала депутат Народного cовета ЛНР Светлана Гизай.

На этой неделе исполнилось 10 лет с момента, когда на главной площади Киева (майдан) начались протесты, приведшие к государственному перевороту.

По словам Гизай, украинскую общественность, в частности, молодежь, заранее готовили к тому, что они должны были делать на майдане. Для этой цели использовались деньги, которые западные страны переводили фондам. Людям навязывали отдельные идеи и ценности, отметила парламентарий.

«Мы знали, что очень много фондов, которые работали с молодежью, получали гранты от Запада, и у них были свои цели и задачи. Они подготовили молодежь, и в нужный момент это, как говорится, «выстрелило», — сказала депутат НС ЛНР.

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что Запад будет «вымарывать» из истории Украины все, что было до 2022 года, в ней не будет ни первого Майдана, ни второго.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.