Глава Евросовета встретится с Орбаном после его угроз заблокировать помощь Киеву

Глава Евросовета Шарль Мишель поедет в Венгрию, чтобы встретится с ее премьер-министром Виктором Орбаном, который высказал угрозу о блокировке выделения помощи Киеву от Евросоюза. Об этом сообщили РИА Новости.

«В понедельник глава Евросовета Шарль Мишель отправится в Венгрию на двустороннюю встречу с Виктором Орбаном в рамках подготовки Европейского Совета», — уточнила пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже.

Накануне издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.