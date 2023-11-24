Парламентские выборы в Великобритании могут пройти весной

По информации газеты The Daily Telegraph, всеобщие выборы в нижнюю палату британского парламента могут состояться весной 2024 года. По данным издания, высокопоставленные чиновники Минфина Великобритании обсуждают возможность презентации бюджетного послания в феврале, а не в марте, как обычно.

Это может свидетельствовать о подготовке к проведению парламентских выборов уже весной. Голосование должно состояться не позднее января 2025 года, хотя ранее СМИ указывали на октябрь или ноябрь 2024 года.

Опросы общественного мнения показывают, что Лейбористская партия, являющаяся оппозицией, считается фаворитом предстоящих выборов. Примерно 45% опрошенных готовы проголосовать за лейбористов, в то время как Консервативная партия, находящаяся у власти уже 13 лет, получает поддержку около 24% респондентов.

В свою очередь бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2024 года станет ведущим авторской программы на телеканале GB News.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.