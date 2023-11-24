На Украине обвиняемого в коррупции депутата исключили из партии «Слуга Народа»

На Украине политическая партия «Слуга народа» исключила из своих рядов Андрея Одарченко, депутата Верховной рады Украины, который был обвинен в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы партии Елена Шуляк.

В своем Telegram-канале она написала: «На заседании дисциплинарной комиссии политической партии «Слуга Народа» 23 ноября все члены единогласно приняли решение об исключении Андрея Одарченко из членов партии».

21 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), депутат запросил у главы госагентства взятку в обмен на выделение средств на ремонт зданий Харьковского университета, где Одарченко занимает должность ректора. После перевода средств на криптокошелек чиновника, была зачислена сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов США. В дальнейшем, «неправомерная выгода» должна была составить 8% от общего объема финансирования.

22 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал депутата на два месяца, предложив альтернативу в виде залога в размере 15 миллионов гривен (более 416 тысяч долларов США).

22 июня еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. К числу невыполненных условий в Еврокомиссии отнесли борьбу с коррупцией.

6 августа Зеленский заявил о новом витке кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией.

17 августа президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.