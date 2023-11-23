Главу Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

Женщина обвинила мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в сексуальном насилии, которое произошло в 1993 году. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебный иск пострадавшей.

Женщина подала заявление в соответствии с законом Нью-Йорка о сексуальном насилии в прошлом. В документе обвиняемыми называются Адамс, полиция Нью-Йорка и два неизвестных лица.

В заявлении говорится, что Адамс во время якобы случившегося инцидента был капитаном полиции. По словам женщины, которая также была городским служащим, в 1993 году мэр нанес ей «физические, психологические и другие травмы в результате поведения, которое представляет собой сексуальное преступление».

Закон штата, принятый в мае 2022 года, позволяет предполагаемым пострадавшим от сексуальных преступлений, срок давности по которым истек, подавать гражданские иски.

«Мэр не знает, кто этот человек. Если они когда-либо встречались, он этого не помнит. Но он никогда не сделал бы ничего, что причинило бы физический вред другому человеку, и категорически отрицает любые подобные утверждения», — сообщил телеканалу представитель мэрии.

В ноябре агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли у Адамса мобильные телефоны и планшет iPad. Мэра подозревают в том, что он мог получать незаконные пожертвования во время предвыборной кампании, в том числе от властей Турции.

Ранее Адамс рассказал, к чему приведет наплыв мигрантов в Нью-Йорк.