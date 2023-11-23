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Пашинян встретился с послами Евросоюза

Премьер-министр Армении Пашинян провел встречу с послами Евросоюза

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с послами Евросоюза и стран – членов ЕС. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно сообщению правительства Армении, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между республикой и ЕС, а также совместные программы, в частности повестку реформ в Армении.

«Состоялся обмен мнениями о происходящих в регионе Южного Кавказа процессах», — указали в пресс-службе.

Участники встречи также обсудили вопросы региональной безопасности и процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений. Кроме того, были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тысяч вынужденных переселенцев, уехавших в Армению из Нагорного Карабаха.

16 ноября МИД Армении сообщил, что республика ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщал, что США и Евросоюз прорабатывают вопрос сближения Армении с трансатлантическими союзниками.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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