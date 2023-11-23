Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ вместе поехали в аэропорт Минска

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ решили вместе поехать в аэропорт Минска. Кадры их отъезда опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На видео запечатлено, как главы двух государств садятся в одну машину. Это был президентский лимузин Aurus российского лидера.

23 ноября лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».