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Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ вместе поехали в аэропорт Минска

Появилось видео совместного отъезда Путина и Лукашенко с саммита ОДКБ в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ решили вместе поехать в аэропорт Минска. Кадры их отъезда опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На видео запечатлено, как главы двух государств садятся в одну машину. Это был президентский лимузин Aurus российского лидера.

23 ноября лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провели встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Ранее Лукашенко назвал Путина своим «старшим братом».

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