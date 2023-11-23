Лидеры стран ОДКБ подписали документы на саммите в Минске

Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали пакет документов по итогам саммита, который прошел в Минске. Об этом сообщает БелТА.

Всего было подписано 15 документов.

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — объявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

23 ноября лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали встречу в Минске. В организацию входят шесть стран. Помимо России — это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя от участия в саммите 23 ноября отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении. По его словам, проблемные вопросы надо решать, а не делать демарши.

Ране в МИД Армении высказались о разногласиях с Россией.