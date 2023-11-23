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Суд в Гааге выдвинул новые обвинения против лидера Сербской радикальной партии

Бывшего вице-премьера Сербии Шешеля обвинили в неуважении к суду в Гааге

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Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) выступил с новым обвинительным заключением в адрес главы Сербской радикальной партии и бывшего вице-премьера страны Воислава Шешеля, передает телеканал PTC.

«Обвинительное заключение есть, это правда. В нем говорится о проявлении неуважения к суду», — цитирует телеканал сына лидера Сербской радикальной партии Александра Шешеля.

По его словам, это надуманное заключение, которое трибунал в Гааге квалифицировал как уголовное преступление. Это означает, что, если там сочтут, что кто-то проявил неуважение к суду, его можно будет привлечь к ответственности, считает сын бывшего вице-премьера Сербии.

Шешель сообщил, что новые обвинения предъявлены в связи с тем, что сербские радикалы опубликовали материалы, в которых запечатлено, как свидетелей обвинения в Гаагском трибунале инструктировали и подкупали для дачи показаний против его отца.

Ранее сербский политик Шешель призвал не допускать санкций против России.

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