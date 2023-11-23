Россию призвали представить факты для разрешения кризиса с КПП на границе

На фоне того, что Норвегия планирует вслед за Финляндией закрыть все КПП на границе с Россией, следует заняться решением этого «мини-кризиса» совместно с соседями и представить развернутое объяснение ситуации, считает политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. По его мнению, российскому МИДу нужно представить факты в ответ на обвинения стран в скоплении мигрантов.

«Какой-то фактологической картины с нашей стороны представлено не было, поэтому вопрос повисает в воздухе», — заявил Станкевич в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, внешнеполитическому ведомству следует «энергичнее среагировать» на эту проблему и при необходимости создать рабочие группы, чтобы совместно с соседями решить вопрос.

На сегодня нет реального повода для обострения взаимоотношений стран, а любые негативные реакции плохо сказываются на ситуации в России, убежден Станкевич. Он призвал заняться преодолением «мини-кризиса», заявив, что он возник на пустом месте.

«Я не вижу интереса [для обострения] с их стороны, он не просматривается, что они могут выиграть на этом», — заключил политолог.

Напомним, норвежские власти заявили о планах закрыть пункты пропуска на границе с Россией по примеру Финляндии «в случае необходимости». Хельсинки ранее заявили о закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением одного, ограничение вступит в силу с завтрашнего дня. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Эксперты считают, что Финляндия не откроет КПП до завершения военной спецоперации на Украине.