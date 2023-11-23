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Армении предрекли новые выборы из-за Пашиняна

«Грапарак»: премьер Армении Пашинян пригрозил парламенту внеочередными выборами

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В Армении активно обсуждается тема досрочных парламентских выборов в 2024 году, пишет газета «Грапарак». По информации издания, этот вопрос изначально поднял непосредственно премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Пашинян на одном из последних заседаний правления правящей партии «Гражданский договор» в очередной раз пригрозил: доведете, проведу новые выборы, вновь переизберусь, полностью изменю нынешний облик парламента и приведу в Национальное Собрание совершенно новую оппозицию», — говорится в материале.

Как отмечает «Грапарак», в армянских политических кругах допускают, что Пашинян может исполнить свою угрозу и организовать выборы на один-два года раньше — по плану голосование должно пройти в 2026 году. Издание подчеркивает, что от премьера Армении ждут использования админресурса для очередного переизбрания, чтобы более уверенно говорить о «стальном мандате».

«Смысл также в том, чтобы застать политическое поле врасплох и не дать шанса созреть новой оппозиционной силе», — подчеркивается в тексте.

Ранее Пашинян заявил, что его отставка не решит проблемы Армении.

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