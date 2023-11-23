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Фаворита гонки за пост генсека НАТО раскритиковали в США и ЕС

Politico назвал траты на оборону проблемой кандидата на пост генсека НАТО Рютте

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Global Look Press

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте становится одним из ключевых кандидатов на пост генсека Североатлантического альянса, пишет Politico. По информации издания, политика поддерживает ряд высокопоставленных чиновников США, Германии, Франции и Польши.

Как отмечает Politico, Рютте можно назвать фаворитом предстоящей гонки, в которой как минимум участвуют около трех претендентов. Издание добавляет, что у политика есть и проблемы на пути в руководство НАТО, поскольку не все в США одобряют его кандидатуру.

«Некоторые американские законодатели категорически выступают против Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не могут достичь целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% ВВП <...> некоторые члены Демократической партии США также считают, что пришло время женщине возглавить НАТО. Поскольку НАТО помогает координировать усилия своих членов по оказанию помощи Украине в борьбе с Россией, также раздаются призывы к тому, чтобы кто-то из восточного фланга Альянса стал следующим лидером», — говорится в тексте.

Politico указывает, что в противовес Рютте в гонке участвуют министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Издание подчеркивает, что их кандидатуры вызывают раздражение у некоторых западноевропейцев.

Ранее Латвия начала неофициальные консультации по выдвижению главы МИД на пост генсека НАТО.

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