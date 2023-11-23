СМИ: Белый дом беспокоится из-за задержек голосования конгресса по Украине

Администрация президента США Джо Байдена выражает беспокойство в связи с задержками в обсуждении и голосовании пакета поддержки Украины в палате представителей конгресса. Эта задержка особенно волнует, учитывая нехватку американской военной помощи, которую Украина уже испытывает, пишет Politico.

Источники, на которые ссылается издание, сообщают, что спикер Майк Джонсон намерен провести голосование по украинскому вопросу, но Белому дому до сих пор не ясны позиции нового республиканского лидера и его подход к переговорам.

В статье отмечается, что действия Джонсона вызывают разочарование у демократов, поскольку финансирование Украины достигает «кризисной точки». В Демократической партии надеются, что после Дня благодарения палата начнет обсуждение запроса Байдена о комплексной помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим стратегическим партнерам США в области национальной безопасности.

Однако у республиканцев, контролирующих палату, и у самого Джонсона остается всего около трех недель до рождественских праздников, и неясно, успеют ли они в этот срок обсудить и принять вопрос. В свете этой ситуации в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с должности при поддержке демократов в палате.

Тем не менее конгрессмены, высказываясь в интервью изданию, признают, что обе партии поддерживают финансирование Украины в значительной степени. Таким образом, решение зависит от спикера Джонсона.

Ранее палата представителей одобрила проект бюджета США без предусмотренной помощи для Украины и Израиля, который был предложен спикером Джонсоном. Этот документ предусматривает двухэтапное финансирование правительственных программ, причем часть из них, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована до 19 января, а средства на остальные правительственные секторы будут выделены до 2 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала этот законопроект, называя его несерьезным предложением и источником еще большего хаоса.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.