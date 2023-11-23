Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле заявили, что освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

Глава СНБ Израиля заявил, что освобождение заложников начнется не раньше пятницы

close
100%
Shutterstock

Председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября. Об этом со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра сообщает РИА Новости.

По словам Ханегби, переговоры об освобождении заложников идут постоянно. Чиновник подчеркнул, что в соответствии с достигнутыми первоначальными договоренностями процесс освобождения захваченных граждан Израиля начнется не раньше пятницы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан говорил, что после завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать задачи в анклаве.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Объявляется четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий