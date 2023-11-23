В Израиле заявили, что освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы

Председатель Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября. Об этом со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра сообщает РИА Новости.

По словам Ханегби, переговоры об освобождении заложников идут постоянно. Чиновник подчеркнул, что в соответствии с достигнутыми первоначальными договоренностями процесс освобождения захваченных граждан Израиля начнется не раньше пятницы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в случае нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

До этого постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан говорил, что после завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать задачи в анклаве.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Объявляется четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.