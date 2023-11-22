Алиев заявил о преодолении всех препятствий для подписания мира с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что больше не осталось никаких препятствий для подписания мирного договора между его страной и Арменией. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Баку поддерживает мирную повестку на Южном Кавказе и готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации азербайджано-армянский отношений.

С соответствующим заявление глава Азербайджана выступил во время встречи с министром по вопросам Европы и Северной Америки МИД Великобритании Лео Докерти.

Накануне вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что власти страны не пытаются уклониться от переговорного процесса с Азербайджаном, связанного с нормализацией отношений между двумя странами.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.