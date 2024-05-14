Госдума утвердила министра природных ресурсов и экологии России

Государственная дума утвердила Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии России. Трансляция заседания ведется на официальном сайте ГД.
Козлов возглавлял Минприроды РФ и в предыдущем составе кабмина. За его кандидатуру проголосовали 359 депутатов, против — 27, воздержались — 53.
Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 мая, рассматривает предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров Российской Федерации в новом составе кабинета министров.
Также Госдума в ходе пленарного совещания проголосовала за утверждение Антона Котякова главой министерства труда и социальной защиты России.
Кроме того, Государственная дума утвердила Михаила Мурашко министром здравоохранения России.
Антон Силуанов был утвержден нижней палатой в должности министра финансов РФ.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что ГД поддержит кандидатуру кемеровского губернатора Сергея Цивилева на пост главы Минэнерго.
Ранее был утвержден новый министр спорта России.