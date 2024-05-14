Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец через суд взыскал с магазина 500 рублей за просроченное пиво

В Петербурге мужчина через суд взыскал 500 рублей за просроченное пиво

close
100%
Depositphotos

В Петербурге мужчина отсудил у магазина моральную компенсацию в 500 рублей за просроченное пиво. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, мужчина купил пиво в магазине «Дикси» на Суворовском проспекте за 113 рублей. Однако, придя домой, петербуржец понял, что срок годности напитка истек более недели тому назад.

Мужчина вернулся в магазин, где ему продали просроченный товар, и сотрудники вернули ему деньги, извинившись за произошедшее. Однако недовольный покупатель решил обратиться в суд.

Смольнинский районный суд рассмотрел дело и встал на сторону покупателя, обязав компанию выплатить ему моральную компенсацию в 500 рублей. Кроме того, «Дикси» назначили штраф в размере 250 рублей, а также обязали оплатить расходы на почту и юридические услуги в размере 3,7 тыс. рублей.

Ранее петербурженка стала инвалидом из-за упавшего льда и отсудила компенсацию 6,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами