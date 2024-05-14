Петербуржец через суд взыскал с магазина 500 рублей за просроченное пиво

В Петербурге мужчина отсудил у магазина моральную компенсацию в 500 рублей за просроченное пиво. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, мужчина купил пиво в магазине «Дикси» на Суворовском проспекте за 113 рублей. Однако, придя домой, петербуржец понял, что срок годности напитка истек более недели тому назад.

Мужчина вернулся в магазин, где ему продали просроченный товар, и сотрудники вернули ему деньги, извинившись за произошедшее. Однако недовольный покупатель решил обратиться в суд.

Смольнинский районный суд рассмотрел дело и встал на сторону покупателя, обязав компанию выплатить ему моральную компенсацию в 500 рублей. Кроме того, «Дикси» назначили штраф в размере 250 рублей, а также обязали оплатить расходы на почту и юридические услуги в размере 3,7 тыс. рублей.

Ранее петербурженка стала инвалидом из-за упавшего льда и отсудила компенсацию 6,5 млн рублей.