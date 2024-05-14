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Решетников назвал уровень безработицы в России аномальным

Решетников: уровень безработицы в России находится на аномально низком уровне

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Уровень безработицы в России на данный момент находится на аномально низких уровнях, хотя экономика продолжает развиваться. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития РФ и кандидат на эту должность в новом правительстве Максим Решетников. Его слова приводит РИА Новости.

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в таких условиях указывает на гибкость российского рынка труда, подчеркнул Решетников. Он также указал на необходимость расширения нацпроекта «Производительность труда».

До этого Решетников подтвердил наличие признаков перегрева экономики РФ. В то же время, по словам спикера, российская экономика способна развиваться даже при более высоких уровнях инфляции, чем прогнозируемый.

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