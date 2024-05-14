Дегтярев утвержден в качестве нового министра спорта России

Государственная дума в ходе пленарного заседания утвердила бывшего главу Хабаровского края Михаила Дегтярева в качестве нового министра спорта России. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить ее активное развитие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля. Церемония закрытия Игр запланирована на 11 августа.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала нового министра спорта Михаила Дегтярева.