Заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о критическом положении ВСУ на Харьковском направлении говорит о расколе внутри украинской армии. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

«Эта ситуация говорит, что в ВСУ идет разлад… Это заявление Буданова показывает, что дела совсем плохи», — подчеркнул эксперт.

До этого Буданов в беседе с New York Times заявил, что обстановка, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической. Он также признал, что ВСУ больше нет резервов для поддержки обороны на Харьковском направлении.

В свою очередь депутат Верховной рады Максим Бужанский резко раскритиковал Буданова за его заявление.

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