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Совфед провел консультации по кандидатам в главы силовых ведомств и служб

Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатам в главы силовых ведомств

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности глав силовых министерств, ведомств и спецслужб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

«Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации признали состоявшимися консультации», — указывается в публикации.

Согласно итогам обсуждений, Сергей Лавров выдвинут на пост главы министерства иностранных дел, Андрей Белоусов — на должность министра обороны, Владимир Колокольцев — министра внутренних дел, Александр Куренков — министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Константин Чуйченко — министра юстиции, Сергей Нарышкин — директора Службы внешней разведки (СВР). Александр Бортников — директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), Виктор Золотов — директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), Дмитрий Кочнев — директора Федеральной службы охраны (ФСО), Александр Линец — начальника Главного управления спецпрограмм президента.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.

Ранее кандидат в главы МВД РФ заявил об усугублении нехватки личного состава.

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